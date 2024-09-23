بالفيديو.. خبير سياسات دولية: المنطقة أصبحت أمام حرب إقليمية مفتوحة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن المنطقة أمام حرب إقليمية مفتوحة كما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا، إذ إن وتيرة الحرب تزيد يوما بعد يوم بدليل تصاعد الأوضاع بين حزب االله اللبناني وإسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين يروا أن إسرائيل تدخل في مرحلة الخطر بفتح جبهات جديدة ومتعددة ولا تستطيع إيقاف التصعيد، كونها غير قادرة على ضبط آلية العمليات باعتبار أن الحرب في قطاع غزة لم تمكنها من إخراج المحتجزين.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك 101 محتجز إسرائيلي لدى حركة حماس الفلسطينية ولكن لم تستطيع إسرائيل الحصول عليهم حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار العسكري خرج من دائرة السيطرة من مجلس الحرب إلى «الكنيست» الإسرائيلي ثم إلى مجموعة من الجنرالات السابقين الذين يديرون الآن مشهد العملية العسكرية في قطاع غزة.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يشبه المريض الذي دخل غرفة العمليات وغير قادر على إنقاذ الأوضاع المتصاعدة فضلا عن عدم قدرته على طرح سيناريو محدد، ولكن نتنياهو نسى أن المجتمع الدولي ينظر بترقب إلى ما تفعله دولة الاحتلال وما تعانيه من فشلا ذريعا.