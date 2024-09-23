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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 230 على التوالي

جرافات الاحتلال الإسرائيلي
جرافات الاحتلال الإسرائيلي
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 هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم /الاثنين/ خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب بأراضي 48 للمرة الـ230؛ وذلك بحماية قوات الشرطة والوحدات التابعة لها.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه المرة تعد الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021.


وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية ترفض الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي.


وفي سياق متصل، جرف مستوطنون مساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الذكور في قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت طلابها والكادر التعليمي.

آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب منطقة النقب