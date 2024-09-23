بالفيديو.. أستاذ هندسة الطاقة: السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتحسين خدمات الكهرباء

قال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ناقش خلاله العديد من المحاور، أبرزها: خدمات الكهرباء وتطورها، واستقرار التغذية، فضلا عن مشروعات الكهرباء، خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة الجهود لتحسين خدمات الكهرباء في جميع المحافظات.

وأضاف "سلماوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات تخص مشروعات الطاقة المتجددة خلال الشهر الجاري، موضحًا أن السمة الجديدة في هذه الاتفاقيات هي إقامة مشروعات تخدم الطاقة المتجددة باستخدام البطاريات.

وتابع، أن الاستثمار في قطاع الكهرباء يتحرك في 3 اتجاهات، الأول هو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء، حتى تكون قادرة على تلبية الأحمال، والثاني هى الطاقات المتجددة، والثالثة المشروع التي يتم حاليا في المحطة النووية بالضبعة، موضحًا أن هناك عدة مشروعات كبيرة للتحكم في الشبكات تشمل مجموعة من مراكز التحكم، مثل مركز التحكم المركزي في العاصمة الإدارية، فضلا عن تطوير التحكم في القاهرة والأقاليم، إلى جانب تطوير التحكم على شبكات التوزيع، وتحويلها إلى النظام الإلكتروني، لتعتمد على الطرق الألية بعدما كانت كل أجهزة التحكم يدوية.