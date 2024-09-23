الصين تحذر من تجاوز الفيضانات مستويات الإنذار في بعض المناطق الجنوبية

حذرت وزارة الموارد المائية الصينية، من إمكانية أن تشهد بعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم في بعض المناطق الجنوبية فيضانات تتجاوز مستويات الإنذار؛ نظرا لما متوقع من هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.



وذكرت الوزارة- وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الاثنين/- أن بعض الأنهار في مقاطعات تشج يانج وفوجيان وقوانج دونج وهاينان وجيانجشي وغيرها قد تشهد هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد /الأربعاء/.

كما قامت الوزارة بترتيبات للوقاية من العواصف المطيرة والفيضانات، داعية سلطات الموارد المائية المحلية لتعزيز أعمال الرقابة والتنبؤ وإصدار الإنذار المبكر.