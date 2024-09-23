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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت ورئيس وزراء العراق يبحثان في نيويورك المستجدات الإقليمية والدولية

الشيخ صباح خالد الحمد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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 بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الاثنين/ أن ذلك جاء على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة (نيويورك) في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قمة المستقبل