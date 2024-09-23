اليوم.. سلة الزمالك تواجه الوحدة السوري في بطولة السوبر الدولية

يلتقي فريق سلة الزمالك مع الوحدة السوري في التاسعة مساء اليوم الاثنين على صالة الفيحاء في ختام الدور الأول من بطولة كأس السوبر الدولية لكرة السلة التي تقام في سوريبا بمشاركة 8 أندية.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة فريق سلة الزمالك مع الوحدة السوري حضور جماهيري كبير في ظل القاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين ومن أجل المنافسة على قمة المجموعة الأولى.

وكان فريق سلة الزمالك حقق نتائجه الجيدة في بطولة السوبر الدولية في نسختها الثالثة، بمشاركة 8 أندية من خمس دول عربية والمقامة في العاصة السورية دمشق في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وحقق فريق سلة الزمالك الفوز على فريق الأنترانيك اللبناني بنتيجة 78 – 73 اليوم الأحد، في مباراة مثيرة حسمها عمالقة سلة الزمالك بجداره.

وكان فريق سلة الزمالك بقيادة وائل بدر المدير الفني فاز في المباراة الأولى على فريق NSA اللبناني أمس بنتيجة 90 – 53 في بداية مشواره ببطولة السوبر الدولية الودية .