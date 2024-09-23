اليوم.. أولى جلسات محاكمه الفنان عباس أبو الحسن

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الفنان «عباس أبو الحسن»، وذلك على خلفية حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر، والذي أسفر وقتها عن إصابتهما بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهما بعد ذلك وتدعى «حسنة حسن» 36 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، متأثرة بالإصابة التي لحقت بها جراء الحادث، ووجهت النيابة للفنان عباس أبو الحسن تهمة القتل الخطأ والإصابة.

حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين بأكتوبر

وكانت قد شهدت قضية حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين أعلى المحور المركزي بمدينة أكتوبر تطورًا جديدًا، إذ توفيت إحدى السيدتين المصابتين في الحادث، والسيدة التي توفيت هي حسنة حسن 36 عاما، توفيت منذ ساعات داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفاة لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت هي وصديقتها نتيجة تصادم سيارة الفنان أبو الحسن بهما أثناء عبورهما الطريق خلال الذهاب إلي عملهما، بينما تمكث المصابة الأخرى وهي السيدة منال صالح في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اتهام جديد

ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق المختصة بالجيزة إلى الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة إحدى ضحايا حادث التصادم، حيث يواجه إتهاما جديدا وهو القتل الخطأ والإصابة.



قرار سابق

أخلت النيابة العامة سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة دهسه سيدتين بسيارته بمدينة الشيخ زايد. وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال الفنان أبو الحسن، حيث أكد أنه لم يقصد دهس السيدتين، وإنما فوجئ بهما خلال عبورهما الطريق السريع. كما أوضح أنه نزل من السيارة فور وقوع الحادث وحاول مساعدة المصابتين وطلب الإسعاف لهما.



وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وطلبت تقريرًا طبيًا حول الحالة الصحية للسيدتين المصابتين، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات التكميلية حول الواقعة، بالإضافة إلى تكليف لجنة من المرور لفحص السيارة وتحديد السرعة التي كان يسير بها الفنان وقت الحادث. ‎وتم إخلاء سبيل الفنان أبو الحسن بعد دفع الكفالة المالية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في الواقعة من قبل النيابة العامة.