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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قراوة وقرية حارس غرب سلفيت

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/ بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وأخضعت الشبان للتحقيق الميداني، دون التبليغ عن اعتقالات.


وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لليوم الثاني على التوالي قرية حارس غرب سلفيت.
وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالفلسطينيين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب من 70 فلسطينيا، غالبيتهم أطفال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قراوة بني حسان