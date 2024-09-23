بالفيديو| رسميا الصيف انتهى.. والأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهى فلكيًا بشكل رسمي، ولكن مناخيًا لا يمكن أن نجزم بذلك، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى من فصل الخريف معروفة بأنها فترة التقلبات الجوية، حيث فصل الكتل الهوائية عن بعضها البعض، وفي بعض الأيام ستتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وأحيانا أخري من مناطق صحراوية.

وقال "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن هذا الأسبوع تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق جنوب أوروبا، تكون درجات حرارتها منخفضة نسبيًا مع وجود امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتصل العظمي إلى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبري.

وتابع، أن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة بسبب الكتل القادمة من البحر المتوسط سواء خلال ساعات النهار أو الليل، موضحًا أن وجود بعض نسمات وهبات الرياح ليلًا تجعلنا لا نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، موضحًا أنه من الوارد ارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الأول من فصل الخريف، ولكن كلما تقدم الوقت كلما قلت احتمالات حدوث موجات حارة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على طلاب المدارس ارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات النهار والليل أو الصباح الباكر، ومن الممكن بعد منتصف أكتوبر ارتدائهم قطع إضافية.