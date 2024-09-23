لعدم تواجد النوبتجية.. إحالة 3 مدارس للتحقيق بالفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، النوبتجية الليلية، بعدد من مدارس الفيوم، بحضور أحمد سكران مدير إدارة أمن المديرية، وذلك تطبيقاً لنصوص القرار الوزاري 103 بشأن متابعة المنشأت التعليمية مساًء.

وتفقدت وكيل الوزارة عدد من المدارس، وهي: مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية - مدرسة محمد صبري البكباشى الإعدادية - مخازن المديرية بباغوص - مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم - مدرسة النهضة الإعدادية بنات - مدرسة التربية الفكرية - مدرسة الشهيد اللواء أحمد ذكى لطيف الإعدادية - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - مدرسة الفنية بنات بالحادقة - مدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات - مدرسة النور للمكفوفين - مدرسة ملحقة فارس للتعليم الأساسي - مدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج.

وأكدت وكيل الوزارة، ضرورة التواجد فى النوبتجية الليلية بالمدارس، والانضباط في العمل.

وفى نهاية الجولة قدمت مدير المديرية رسالة شكر وتقدير لعمال الخدمات الليلة النوبتجية، وذلك للإنضباط في العمل.

كما تم إحالة عمال الخدمات الليلية بمدرسة الفنية بنات بالحادقة، ومدرسة مدينة فارس الإعدادية بنات، ومدرسة الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج، للتحقيق لعدم تواجد النوبتجية الليلة بالمدارس، خلال جولة الدكتورة أماني وكيل الوزارة ليلا.

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