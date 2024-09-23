أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 643 ألفا و750 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 643 ألفا و750 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1330 جنديا ما بين قتيل وجريح".



وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و784 دبابة و17 ألفا و252 مركبة مدرعة و18 ألفا و414 من النظم المدفعية و1197 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و949 من أنظمة الدفاع الجوي و2595 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و145 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و102 من المركبات وخزانات الوقود و15 ألفا و699 طائرة بدون طيار".

