نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نظام كييف اختار التصعيد بعد هجومه على "كورسك"

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اختار طريق التصعيد بعد الهجوم على مقاطعة "كورسك" الروسية.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ عن بوليانسكي قوله: "إن الهجوم الأوكراني يمثل ردا على جميع من يأملون في سعي نظام كييف في إحلال السلام".



وأضاف أن (موسكو) لم تر حتى الآن خطة زيلينسكي للسلام، ولم تلق أي دعوة لمناقشتها.. لافتا إلى أن الدول الغربية تعتزم وضع القضية الأوكرانية على رأس الأجندة التي ستناقشها الأمم المتحدة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع؛ وذلك على الرغم من الأزمات الحادة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.