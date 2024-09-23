أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2014

استقرت تعاملات الذهب اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، في السوق المحلي، وسط هدوء حذر في الاسواق العالمية بعد رفع الفيدرالى الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3480 جنيهًا، ولامس مستوى 3555 جنيهًا، إلى أن سجل خلال تعاملات اليوم مستوى 3545 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 82 دولارًا.

الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3555 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3047 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2622 دولارا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3540، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12 % تقريبًا، وبنحو 370 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 560 دولارًا، وبنسبة 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.