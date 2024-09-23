الخارجية الأردنية: إعادة مواطنين اثنين بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم /الاثنين/، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة في 8 سبتمبر الجاري، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنهما قد دخلا بالفعل إلى الأراضي الأردنية وبصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.

يذكر أن جسر الملك حسين الحدودي بين الضفة الغربية والأردن شهد عملية إطلاق نار نفذها مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين؛ وتم تسليم جثمان منفذ العملية الأردني.