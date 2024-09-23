ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ سجل سعر الدولار نحو 48،48 جنيه للشراء، 48،62 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم 


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر


سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطرالوطني48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري


سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 48.53 جنيه للشراء،48.63 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر الدولار اليوم الدولار في مصر اليوم الدولار في البنك الأهلي الدولار في مصر