أسعار الدولار اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، في عدد من البنوك العاملة في مصر، إذ سجل سعر الدولار نحو 48،48 جنيه للشراء، 48،62 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار في بنك قطرالوطني48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري



سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 48.53 جنيه للشراء،48.63 جنيه للبيع.