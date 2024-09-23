"البحث عن وظيفة" ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة في دمياط

استمرت فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في محافظة دمياط حيث واصلت الجهات المختلفة فعالياتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المشروع القومى للتنمية البشرية فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفى هذا السياق، أطلقت مديرية الصحة ندوة بوحدة طب الأسرة بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، جاءت تحت عنوان " الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للطفل فى المراحل المختلفة " ، حيث تناولت فوائد وأهمية الرضاعة للأم و دور الرضاعة فى تعزيز جهاز مناعة الطفل واضرار الألبان الصناعية وعدم اللجوء لها إلا فى حالة الضرورة والتعريف بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ومبادرة الألف يوم الذهبية وأهمية التغذية السليمة للأم ، استهدفت ١٣ سيدة.

وعلى جانب آخر، أطلقت مديرية التنظيم والإدارة أولى فاعليات البرنامج التدريبي أساسيات نظم المعلومات والتحول الرقمى الذى بدأ اليوم ويستمر حتى ٢٦ سبتمبر الجارى، ويشمل المحتوى التدريبي التعريف بالاستراتيجيات والخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية وتطوير المهارات فى مجال إدارة البيانات وتحليلها وتعزيز المهارات التقنية وإدارة قواعد البيانات

فيما وقد اعلنت مديرية الشباب والرياضة عن بدء فاعليات نادى البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط يستمر لمدة ١٠ أيام ويهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها .

كما عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهات المشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان» خلال أسبوعها الأول، وجاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات بالمحافظة، وممثلي جامعة دمياط والأوقاف

واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بالإستماع إلى كافة المعوقات التي تواجه الجهات المشاركة في المبادرة،حيث تم تقديم عدد من الخدمات على المواطنين بعدد من القري منذ بدء انطلاق المبادرة، ومتابعة رد فعل للأهالي علي الخدمات، وشددت على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.