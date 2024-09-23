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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل المقاومة العراقية تستهدف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل المقاومة العراقية، اليوم الاثنين، أنها استهدفت قاعدة مراقبة تابعة للواء جولاني الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيّرة. حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الفصائل العراقية في بيان لها "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدفت فصائل المقاومة في العراق صباح اليوم الأثنين الموافق 23 / 9 / 2024، قاعدة مراقبة لواء غولاني الصهيوني بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء.

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