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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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ثقافة

رسالة دكتوراه تبتكر منهجًا للتلمذة الصناعية للتلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية

البوابة نيوز
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ناقشت كلية التربية بالاسماعيلية، جامعة قناة السويس رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية مناهج وطرق تدريس التربية الخاصة للمدرس المساعد صفاء السيد على عقل بعنوان" برنامج قائم على التعليم المتمركز حول الحياة لتلبية المتطلبات المهنية وتشكيل مفهوم الذات لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الذهنية بمرحلة التلمذة الصناعية".


وتكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من كلا من الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد غنيم أستاذ المناهج وطرق التدريس، ووزير التربية والتعليم الأسبق، كلية التربية - جامعة قناة السويس(مشرفا ورئيسًا)، والأستاذ الدكتور شعبان حفني شعبان استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات وعميد الكلية الأسبق، كلية التربية، جامعة قناة السويس (مناقشا وعضوًا)، والأستاذ الدكتور مدحت محمد حسن صالح أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم وعميد الكلية(مشرفا وعضوًا) والأستاذ الدكتور السيد فتوح السيد حميدة استاذ المناهج وطرق تدريس التربية الخاصة المساعد بجامعة حلوان( مناقشا وعضوًا) والأستاذ الدكتور رضا توفيق عبد الفتاح أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الخاصة المساعد بجامعة حلوان (مشرفا وعضوًا) والأستاذة الدكتورة  ميرفت محمود محمد استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد بكلية التربية ( مشرفا)، بحضور عدد كبير من أساتذة الجامعة بينهم الأستاذ الدكتور عاطف سعيد استاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية ومعالي الأستاذ الدكتور رضا أبو علوان أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات، والأستاذة الدكتورة نهلة صابر تواضروس أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، والأستاذة الدكتورة دنيا سليم أستاذ  مساعد بقسم التربية الخاصة.
استمرت المناقشة ثلاث ساعات ونصف وقررت اللجنة التوصية بمنح الباحثة صفاء السيد علي عقل تخصص المناهج وطرق التدريس(التربية الخاصة)  درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية بتقدير ممتاز مع التوصية بإرسال الرسالة إلي إلادارة العامة بالتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمراكز المعنية داخل الجمهورية.
وقد اقترحت الرسالة مشروع عملي يمكن تطبيقه والاستفادة منه من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية بمرحلتي الاعداد المهني والتلمذة الصناعية في المجالات المهنية وقدمت خطة لآليات تنفيذ هذا المشروع والمتطلبات اللازمة له.
تعد هذه أول رسالة فريدة من نوعها في تخصص المناهج وطرق التدريس التربية الخاصة بجامعة قناة السويس.

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