إسرائيل.. نقل مئات المرضى إلى غرف "تحت الأرض"

نقل مستشفى "رامبام" في حيفا، الذي يعد من أكبر المراكز الصحية في إسرائيل، مئات المرضى إلى غرف تحت الأرض، بعد الهجمات المكثفة التي شنها حزب الله اللبناني.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد بدأ نقل 700 مريض إلى غرف تحت الأرض، الأحد، وفقا لخطة مرتبة مسبقا.

ويعد مستشفى "رامبام" أكبر مستشفى تحت الأرض في العالم، إذ يحتوي على ألفي سرير تحت الأرض، علما أنه أكبر مركز صحي في شمال إسرائيل.

وقال مدير المستشفى مايكل هالبيرثال، إن المركز به 1200 سرير و800 سرير في طابقين تحت الأرض، إضافة إلى 200 سرير في "مناطق محصنة" فوق الأرض.