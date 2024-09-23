شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القصف استهدف الصفوف العلوية من مدرسة خالد بن الوليد، التي كانت تستضيف عائلات نازحة من مناطق أخرى في القطاع. وأسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة مواطنين، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

يأتي بعد أقل من 24 ساعة الهجوم على النصيرات على قصف مماثل استهدف مدرسة كفر قاسم في مخيم الشاطئ، حيث لقي سبعة مواطنين حتفهم وأصيب عدد آخر في الهجوم.

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تُنفّذ القوات الإسرائيلية هجمات برية، بحرية، وجوية أسفرت حتى الآن عن استشهاد 41،431 شخصًا، وإصابة 95،818 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.