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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. رابح صقر يغني للمملكة في عيدها بقيادة هاني فرحات 

رابح صقر
رابح صقر
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أحيا الفنان رابح صقر حفلا غنائيا في الرياض بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقاد الحفل المايسترو هاني فرحات، وقدم خلاله رابح أغنياته الناجحة التي يعشقها الجمهور الخليجي وظل يرددها معه طوال الحفل. 

رابح غنى لما يقرب من ساعتين،وظل التفاعل متواصلا من الحضور لنهايته.
وعقب الحفل قال هاني فرحات في تصريحات إعلامية: الحفل كان ممتع لي بشكل شخصي لأنني من عشاق رابح صقر وجمهوره ذواق للفن الأصيل ويعشق أغنياته.

ويستعد هاني فرحات لقيادة حفل جديد مع النجمة أنغام يوم ٢٦ من سبتمبر الجاري في الكويت.

يشار إلى أن رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد يوم 12 من ديسمبر الماضي، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023. 

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر. 

 

 

رابح صقر للمملكة عيدها بقيادة هاني فرحات