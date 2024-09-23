قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وعددا من بلداتها وتعتقل مواطنا من دورا

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 02:26 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة الخليل، وعددا من بلداتها، واعتقلت مواطنا من دورا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء من مدينة الخليل من بينها عيصى، والفحص، والمنطقة الجنوبية من المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة في دورا واعتقلت المواطن موسى محمد موسى أبو عطوان بعد أن فتشت منزله وخربت محتوياته.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي عزيز في بلدة إذنا، ومخيم الفوار، وبلدة يطا جنوب الخليل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، وفتشتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدي للقرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بني حسان.