وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية

توفى اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية منذ قليل، فيما أوضح الحزب أن صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة العصر بمسجد الثورة بطريق العروبة جامع السلطان حسين سابقا، والدفن بمقابر العائلة بالقطامية بالقاهرة الجديدة.

ونعى حزب الحركة الوطنية المصرية، فقيد الوطن اللواء رءوف السيد علي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الوطني والقيادة الحكيمة، لقد عرفنا الفقيد قائدًا وطنيًا من الطراز الرفيع، لم يسعَ يومًا إلى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية، كان كل ما يشغل تفكيره هو مصلحة بلده، كرّس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي، سواء في ميادين الشرف والواجب بالقوات المسلحة، أو من خلال قيادة الحزب بحكمة وتفانٍ في العمل العام، فقد كان مثالًا للنزاهة والقوة والحكمة في اتخاذ القرارات، واضعًا دائمًا مصلحة مصر في مقدمة أولوياته.

وقال الحزب إننا في حزب الحركة الوطنية المصرية، نودعه اليوم بمشاعر الحزن والألم علي فراقه، مشاعر ممزوجة بكل معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه من تضحيات وجهود عظيمة، ونعاهد روحه الطاهرة أن نواصل على دربه، ملتزمين بالمبادئ والقيم الوطنية التي آمن بها وسعى لتجسيدها على أرض الواقع، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.