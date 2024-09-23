مع بداية العام الدراسي.. «الفني للمسرح» يفتح أبوابه يوميًا للجمهور

«العيال فهمت» على مسرح ميامي.. و«مروان وحبة الرمان» بالقاهرة للعرائس.. و«توتة توتة» بقنا.. و«الأرتيست» في الهناجر

مع بداية العام الدراسي، تزداد الأنشطة الثقافية والفنية في المجتمع، ويظهر المسرح كواحد من أهم الفنون التي تعكس واقعنا وتتناول قضايا اجتماعية وإنسانية، حيث تعتبر المسرحيات وسيلة رائعة لتحفيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية.

وتقدم مسارح الدولة مجموعة متنوعة من العروض، تتراوح بين الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة، وتستهدف مختلف الفئات العمرية، نستعرض أبرز المسرحيات التي ستُعرض خلال هذه الفترة وكيف يمكن أن تُثري تجربة الطلاب وتساهم في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع.

مروان وحبة الرمان

يواصل العرض المسرحي للأطفال "مروان وحبة الرمان"، ليالي عرضه على خشبة مسرح القاهرة للعرائس، في السابعة والنصف مساء، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع

لعرض إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومن بطولة فناني الفرقة، تأليف رحمة محجوب، وإخراج ياسر عبدالمقصود.

العيال فهمت

يشهد مسرح ميامي بوسط البلد، العرض المسرحي "العيال فهمت"، في الثامنة مساء أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

المسرحية مأخوذة عن الفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويشارك في بطولة المسرحية كل من: عبدالمنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، إلى جانب مشاركة فناني فرقة المسرح الكوميدي، ديكور حمدي عطية، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، استعراضات دارين وائل، أزياء شيماء محمود، إضاءة محمود الحسيني، مكياج أدهم عفيفي، مخرج منفذ محمد مسعد، والعمل من كتابة طارق علي، وأحمد الملواني، وإخراج شادي سرور.

توتة توتة

انطلقت المرحلة الجديدة للبيت الفني للمسرح الممثلة في فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، بالعرض المسرحي "توتة توتة" في محافظة قنا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة".

ويأتي مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

"توتة توتة" من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر من محافظات الدلتا، والذين أسهموا بدورهم في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.

يشارك في بطولة العمل كل من: وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، أحمد عتمان، كريم عبدالعليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، أحمد مصطفى، جاسر أبو الخير، ندى عادل، يوسف شعبان، غناء محمد حمدي رؤوف، شيماء يسري، علي الباهي، أحمد حمدي رؤوف، ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبدالرحمن، استعراضات محمد ميزو، إشراف على المكياج إسلام عباس، مكياج سارة طارق، مادة فيلمية محمد البدرى، مساعدا الإخراج نور إسماعيل، ورحمة محمد، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ أحمد ماهر، من تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج السعيد منسي.

"توتة توتة" هي أولى عروض مبادرة "ولد هنا" ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، التي تهدف إلى المساهمة في تعريف الأجيال الجديدة في جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية فى مختلف المجالات، وإظهار قدوة ومثل عليا لهم.

الأرتيست

يواصل أبطال العرض المسرحي "الأرتيست"، ليالي عرضه يوميا في الثامنة مساء على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

المسرحية ديكور فادي فوكيه، أزياء أميرة صابر، ومحمد ريان، مكياج إسلام عباس، وشارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، والمخرجان المنفذان هما ياسر أبو العينين، وخالد مانشي، والعمل من تأليف وإخراج محمد زكي.

عرض مروان وحبة الرمان

عرض العيال فهمت

عرض توتة توتة