بعد تدخل الشركة المتحدة لحل أزمة الفنان أحمد عزمي.. قلة المشاركات الفنية لبعض الفنانين أزمة تبحث عن حل

أثار الفنان أحمد عزمي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى جميع العاملين في الوسط الفني وزملائه والشركة المتحدة، وذلك بحثًا عن فرصة عمل والمشاركة في الأعمال الفنية، بعد أن ابتعد عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة، فيما عدا بعض المشاركات على استحياء.

أحدث المنشور حالة من التفاعل الكبير داخل الوسط الفني وبين المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وتفاعل معه الكثير، خاصةً أن الفنان أحمد عزمي تحدث بصياغة تحمل الكثير من الإحباط، بالتحديد أمام ابنه الذي يكبر أمامه.

ولم يمر سوي ساعات وتدخلت الشركة المتحدة لتعلن عن تعاقد الفنان أحمد عزمي على عمل فني والمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، لتعطي الشركة المتحدة قبلة الحياة ليس له فقط، ولكن لكثير ممن يعانون نفس المشكلة من قلة المشاركات الفنية، ولجأ الكثير منهم إلى الشكوى على السوشيال ميديا أبرزهم الفنانة مها أحمد والفنان فادي خفاجة، والفنان إحسان الترك وغيرهم الكثير.

من جانبه؛ أكد الفنان تامر فرج أنه لم ينجح بعد في مشواره الفني، ولم يقدم ما كان يعتقد أو يتمني تقديمه لجمهوره، وما بداخله من طاقات فنية.

وتابع الفنان تامر فرج في تصريحات خاصة لـ "البوابة" أنا أعتبر أنني لم أنجح بعد، ربما على المستوى الجماهيري قد حققت نجاحا وأحبني الجمهور، ولكن ما الفائدة وأهل الصناعة لا يروني ولا يرون أعمالي لذلك لا يسندون لي ما أستحقه من أدوار.

وأوضح فرج، أن كل فريق منهم اعتاد العمل مع مجموعة محددة تعتبر هي "دولاب العمل" الذى يشعر معه بالراحة في العمل، وهو السبب الذي يجعل تكرارهم أمرا واقعا في كل عمل جديد، لذلك أنا لا أعمل بشكل منتظم وأنا في جميع الأحوال لا أسعى لبطولة مطلقة بل أفضل العمل الجماعي.

في سياق متصل؛ انتقد الفنان محمد التاجي الفنانين الذين يلجأون إلى الكتابة على السوشيال ميديا، في محاولة منهم لطلب العمل والمشاركة في الأعمال الفنية.

وتابع الفنان محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أنه مر بخمس سنوات لا يعمل ولم تقدم له أي أدوار فنية على مدار تلك المدة، ورغم ذلك لم يلجأ إلى طلب العمل من أي شخص أيا ما كان.

وأكمل التاجي أنه على علاقة صداقة بشركات الإنتاج ولديه العديد من الصداقات تمتد لسنوات طويلة، ولكنه لم يطلب خلال السنوات الخمس طلب المشاركة في الأعمال الفنية.

واختتم الفنان محمد التاجي حديثه بأن الدور ينادي صاحبه، وأنصح الجميع أن الاجتهاد في العمل ومذاكرة الدور جيدًا ليظهر الأداء الفني بأفضل شكل للجمهور، هي المعايير التي تبني عليها الاختبارات الفنية.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن ملف التشغيل هو الملف الوحيد الذي لا تملكه النقابة، ولا وصاية لنا على الشركات لتشغيل الفنانين.

وأوضح الدكتور أشرف زكي أن مهنة الفن هي الوحيدة التي لا يمكن فيها فرض توظيف أو تشغيل شخص في عمل فني، لأنها مرتبطة بالإبداع وبناء عليه ترتبط بالعرض والطلب، ونحن نسعي فقط بسبب علاقاتنا الطيبة مع المنتجين للتدخل والمساعدة في إطار المعقول.

وأكمل نقيب المهن التمثيلية حديثه أن عدد خريجي الدفعات كل عام يمثل ضغطا كبيرا، إلى جانب الزملاء الباحثين عن فرص المشاركات الفنية، مع جهد الدولة في العملية الإنتاجية قدر المستطاع، ولكن يبقي الملف لا يمكن التدخل فيه بقوانين من النقابة لفرض شروط المشاركات الفنية.

وأكد، النقيب أن الإذاعة كانت أحد أهم مصادر الدخل لفئة كبيرة من الفنانين، ولكن تراجعت بشكل كبير وأصبح هؤلاء يعانون، وعلى سبيل المثال عدد الأعمال الدرامية بالعشرات ومطالب تشغيل آلاف من الفنانين.

في السياق نفسه؛ دعم الفنان صلاح عبدالله مناشدة الفنان أحمد عزمي والمنشور الذى كتبه الأخير على صفحته الشخصية للبحث عن المشاركات الفنية للفترة المقبلة.

وشارك الفنان صلاح عبدالله بمنشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعم فيه الفنان أحمد عزمي وكل من يعاني البحث عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وكتب الفنان صلاح عبدالله منشورا جاء فيه "أدعم وبكل قوة زملائي الشطار المنسيين في إعلانهم باحتياجهم للعمل، ليه؟ لأني مش بعتبر دا شكوى بل سعي لتذكير المنتجين والمخرجين والنجوم الكبار بيهم، والسعي للرزق مطلوب ومُستحَب.

واختتم المنشور بدعاء لهم "يارب بحق هذا الفجر الطيب والجمعة المباركة افرجها على عبدك أحمد عزمي وكل اللي زيه".

وفور استجابة الشركة المتحدة لمنشور الفنان أحمد عزمي والتعاقد على عمل فنى للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، نشر الفنان صلاح عبدالله مطالبة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي.

وجاء المنشور "دعم الطيبين في مواقع التواصل وزملاء المهنة جاب نتيجة، شكرًا للأستاذ عمرو الفقي وأتمنى أن يتواصل مع السيد نقيب الممثلين، وذلك لتكوين فريق عمل يرصد الحالات المشابهة لعزمي وتقديمها للسادة المخرجين وبالذات الشباب وربنا يهدينا جميعًا لما فيه الخير لمصر والمصريين الطيبين".