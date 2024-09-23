نائب رئيس البرلمان الألماني يتنبأ بتفكك الائتلاف الحاكم بسبب خلافات الاقتصاد والهجرة

قال نائب رئيس البرلمان الألماني فولفجانج كوبيكي، إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا من غير المرجح أن يستمر إلى 25 ديسمبر إذا لم يتم حل الخلافات بشأن الاقتصاد والهجرة.

وأوضح فولفجانج كوبيكي، أن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الألماني الحاكم وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر من غير المرجح أن يستمر حتى 25 ديسمبر.

وقال فولفجانج كوبيكي: "هناك وجهات نظر مختلفة تماما حول كيفية تحريك الاقتصاد مرة أخرى واستعادة القدرة التنافسية".

وأكد كوبيكي: "إما أن نكون قادرين حقا على التوصل إلى قاسم معقول مشترك خلال الـ 14 يوما أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، أو ليس من المنطقي بالنسبة للديمقراطيين الأحرار أن يشاركوا بشكل أكبر في هذا التحالف".

وبحسب تقديراته، فقد سئم الناس من تحالف "إشارات المرور" (كما يطلق على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب ألوان علم الحزب).

وأضاف: "سيتم اتخاذ القرارات هذا الخريف، ولا أعتقد أنه في الوضع الحالي سيستمر هذا الائتلاف حتى عيد الميلاد".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن نتائج الانتخابات في براندنبورج بألمانيا الشرقية يمكن أن تؤثر على استقرار حكومة المستشار أولاف شولتس.

ووفقا لأحدث البيانات، فاز حزب المستشار أولاف شولتس انتخابات برلمان ولاية براندنبورج بفارق ضئيل عن حزب البديل الذي حل ثانيا، وفق نتائج أولية.

وحسب القناة الألمانية الأولى حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المركز الأول بنسبة 30.7 من الأصوات (مقابل 26.2% في انتخابات 2019)، وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا ثانيا بنسبة 29.5 (مقابل 23.5% في انتخابات 2019).

في المقابل حصل الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، على 12.1 والمركز الرابع (مقابل 15.6% في انتخابات 2019). وحصل حزب تحالف سارة فاغنكنيخت على 13.3%، أي المركز الثالث.