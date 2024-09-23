انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل بالجيزة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل منزل بشارع الملاحين بالجيزة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بمحيط محافظة الجيزة.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، الي الموقع المشار إليه، تبين من خلال الفحص أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأخير من عقار مكون من ثلاث طوابق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.