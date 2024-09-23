ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز قاتل على الإنتر

خطف فريق ميلان، فوزًا غاليًا أمام نظيره إنتر ميلان، في ديربى الغضب، بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة العاشرة لصالح فريق ميلان، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو فس الدقيقة الـ 28 لصالح فريق إنتر، وفي الدقيقة الأخيرة سجل ماتيو غابيا هدف التقدم لصالح فريق ميلان.

بهذا الفوز رفع فريق ميلان رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إنتر عند 8 نقاط أيضا في المركز السادس.