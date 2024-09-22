اتحاد الكرة يجدد عقد ميكالي لمدة 4 سنوات

توصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام ، لاتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة.

حيث أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلى توصل الاتحاد توصل لاتفاق مع المدرب البرازيلى لمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة .

يأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي علي أعلي مستوي للمشاركة في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في حصد ميدالية أولمبية .