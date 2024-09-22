تجديد حبس المتهم بدهس طالب في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بدهس طالب والتسبب في وفاته، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ.

وردت إشارة من النجدة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها وقوع حادث سير ومصرع شاب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى «عبد الرحمن أشرف» يبلغ من العمر 18 عاما، مقيم بركن الياسمين بدائرة قسم شرطة حلوان، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء سيرها أمام وحدة مرور حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سائق السيارة الملاكي المتسبب في الحادث، وتبين أنه كان يقود سيارته بسرعة زائدة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.