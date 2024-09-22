داليا عبدالرحيم: دعم مصر للصومال خير تعبير عن مواقفها الثابتة في دعم الأشقاء

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “الدور المصري لدعم الصومال في التصدي للإرهاب”.

وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مصر دعمت وما زالت تدعم الصومال في خطتها لمواجهة جماعات العنف والتطرف وخاصة حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية، فأعلنت القاهرة دعمها الكامل لمساعي مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي، وكانت مصر الدولة الأكثر حضورًا على مستويات الدعم المختلفة للدولة الأفريقية، كما أدانت كل أشكال الإرهاب الذي تعرضت له الصومال خلال السنوات الماضية، وهذا ما ترجمته المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارة الأول للقاهرة في الشهر الماضي كما أعلن الرئيس السيسي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، بما يُعني أنّ القاهرة سوف تكثف من دعمها للصومال من أجل مواجهة الإرهاب والعنف الداخلي والخارجي.

وأوضحت أن مصر تُقدم دعمها الكامل للصومال إزاء خطتها في مواجهة جماعات العنف والتطرف، إيمانًا منها بضرورة مواجهة خطر الإرهاب في أي مكان، فضلًا عن الترجمة الحقيقية للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ساعدت القاهرة الصومال في الحصول على لاستقلال وقبول عضويتها في جامعة الدول العربية، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، كما قدمت القاهرة الدعم البحثي والتدريبي للصومال مع الدعم اللوجستي من أجل تحسين أدائها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما ساعد الصومال بصورة كبيرة في ضرب البنى التحتية لجماعات العنف والتطرف، وعلى اعتبار أن التجربة المصرية في مواجهة الجماعات المتطرفة هي الأهم في المنطقة والأكثر تأثيرًا في نفس الوقت، وما زالت القاهرة تقدم دعمها السياسي والعسكري للصومال من أجل مواجهة أكثر حسمًا لجماعات التطرف والإرهاب، والتي باتت تُهدد أمن وسلامة البلد الأهم في القرن الإفريقي، وهذا ما ترجمته اتفاقية التعاون والدفاع المشترك التي وقعت بين البلدين في 14 أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يقتصر الدعم المصري للصومال على المساندة في التصدي للإرهاب ومخططاته التي تستهدف الصومال ودول القرن الإفريقي؛ بل تشمل تقديم العون لتحقيق تنمية ونهضة واستقرار للشعب الصومالي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بعد محادثاته مع الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية في منتصف أغسطس الماضي، وأضاف الرئيس السيسي أننا نهدف إلى البناء والتنمية والتعمير ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول.

وأكدت أن موقف مصر بدعم الصومال خير تعبير عن مواقفها الثابتة والأصيلة في دعم الأشقاء؛ فالصومال دولة عربية عضو بالجامعة العربية والتي بالمناسبة أعلنت خلال الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في يناير الماضي عن تضامن الدول العربية مع الصومال ودعم سيادته ووحدة أراضيه، والمجتمع الدولي قرر مؤخرًا رفع العقوبات والحظر الدولي الذي كان مفروضًا على الصومال وتم اختيار الصومال لتتولى مقعدًا في مجلس الأمن خلال عامي 2025/ 2026 وهو أمر يُدلل على الثقة والاحترام من المجتمع الدولي لدولة الصومال، ومن الخطوات الإيجابية لمصر لمزيد من دعم الصومال إعادة فتح السفارة المصرية في مقديشيو وعودة شركة مصر للطيران لإطلاق رحلاتها المنتظمة بين القاهرة ومقديشيو، كما يعمل أحد البنوك المصرية الكبرى من خلال فرع له في العاصمة الصومالية، وستواصل مصر دورها الإقليمي الداعم للأشقاء، وسيتزايد ذلك الدعم بتولي مصر في أكتوبر القادم مسؤولية رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي لتكون فرصة طيبة لبذل مزيد من الجهد من أجل استقرار وأمن الصومال وكل دول إفريقيا؛ تلك القضايا والسياسات أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه مع الرئيس الصومالي الشهر الماضي، كما أكدت مصر على مشاركتها في بعثة حفظ السلام في الصومال والتي سيتم تجديد بعثتها تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وسترسل مصر بعثتها العسكرية والأمنية المشاركة في قوة حفظ السلام بناء على طلب من الحكومة الصومالية، مختتمة: أنه دور وواجب مصر الذي تُلزم نفسها به.. والذي يليق بمكانتها ومسؤلياتها علي كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.