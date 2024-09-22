أستاذ علوم سياسية: حركة "شباب المجاهدين" سيطرت على ثلثي مقديشيو في 2008

قال الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية، إن وتيرة الأعمال الإرهابية لحركة “شباب المجاهدين” بدات تتزاديد بعيدً عن اتحاد المحاكم الإسلامية في عام 2008، وتمكنت الحركة من إحكام السيطرة على ثلثي الأحياء الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وأضاف "زكريا"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة الصومالية المدعومة من إثيوبيا نجحت في استعادة السيطرة على العاصمة مجددًا، وإخراج الحركة بشكل كلي من العاصمة مقديشيو.

ولفت إلى أن أعمال حركة “شباب المجاهدين” تبلورت عندما بدأت تُمارس أنشطة إرهابية عابرة للحدود، حيث نفذت عمليات إرهابية في بعض دول الجوار خاصة كينيا وإثيوبيا وبعض الدول الأخرى التي شهدت الكثير من العمليات بشكل تدريجي.