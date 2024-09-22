الكونفدرالية.. المصري يتخطى عقبة الهلال الليبي ويصل لدور المجموعات

تخطى فريق المصري البورسعيدي، عقبة دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نظيره الهلال الليبى، والتأهل لدور المجموعات.

وفاز فريق المصري على نظيره الهلال الليبى، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ستاد برج العرب"، فى اياب دور الـ 32، ليصلا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء جولة الذهاب بفوز الفريق الليبى بنفس النتيجة.

واحتكما الفريقان إلى ركلات الجزاء بعد أن انتهى مجموع لقائى الذهاب الإياب بـ 5 أهداف لكل فريق.

بهذا الفوز تأهل فريق المصرى إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.