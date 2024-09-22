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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى الغضب.. إنتر يتعادل مع ميلان فى الشوط الأول بهدف لكل فريق

انتر
انتر
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انتهى الشوط الأول من "ديربى الغضب"، والذى يجمع بين فريق إنتر ونظيره ميلان، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أحرز هدفى الشوط الأول اللاعب كريستيان بوليسيتش فى الدقيقة العاشرة لصالح فريق ميلان، بينما جاء الهدف التعديل عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو فى الدقيقة الـ 28 لصالح فريق إنتر.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وقاما بترجمة سيطرتهما بتسجيل هدف الشوط الأول، بينما فشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الأخر. 
وخاض سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: سومر.
خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.
خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مخيتريان، ديماركو.
خط الهجوم: تورام ، لاوتارو مارتينيز.
بينما دخل فريق ميلان اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز .
خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.
خط الهجوم: موراتا ، أبراهام.
ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.

ديربي الغضب إنتر انتر ميلان ميلان الدورى الإيطالى