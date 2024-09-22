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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: حركة “شباب المجاهدين” تنظيم عابر للحدود

الدكتور محمود زكريا،
الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية
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قال الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية، إن الظاهرة الإرهابية في الصومال ارتبطت بحركة “شباب المجاهدين” التي تعتبر التنظيم الإرهابي الأكثر انتشارًا في الصومال، ويمتد تأثيره بشكل عابر للحدود في بعض دول الجوار في إقليم شرق إفريقيا. 

وأضاف "زكريا"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حركة شباب المجاهدين تُعتبر تنظيم عابر للحدود، وصُنفت هذه الجماعة بأنها أحد أبرز الجماعات الإرهابية على مستوى العالم وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي الذي صدر في 2022.

وأوضح أن نشأة تنظيم شباب المجاهدين يعود إلى عام 2004، ولكن هذا التنظيم بدأ ينتشر منذ منتصف عام 2006، خاصة وأن هذه الحركة بدأت تُمارس بعض الأنشطة الإرهابية على أرض الصومال.

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