محافظ أسوان يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان حيث تناول اللقاء الجهود التى تبذلها الفرق الفنية التابعة للشركة داخل المحطات والشبكات والمرشحات ، وأيضاً المنازل من خلال آخذ عينات لمياه الشرب ، والقيام بتحليها بشكل مستمر حيث أثبت النتائج صلاحيتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ، وخاصة فى ظل خضوع هذه التحاليل لـ 7 جهات رقابية على مستوى الجمهورية ، كما تم إستعراض منظومة التشغيل والإجراءات الدورية التى يتم إتباعها داخل محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة ، وقدرتها الإنتاجية لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى أسوان بمختلف المراكز والمدن .

المحافظ يقدم شكره لرئيس الشركة لسلسلة المشروعات والجهود التى تبذلها لصالح المواطن الأسوانى

وأثناء اللقاء الذى حضره الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة بأسوان ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لكافة أوجه الدعم اللامحدود الذى تقدمه الشركة القابضة وسط متابعة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى وبإشراف من المهندس ممدوح رسلان للتعاون المثمر والبناء بتنفيذ سلسلة وطفرة غير مسبوقة من مشروعات تنموية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وأكد على الإستجابة السريعة من الشركة بإيفاد فرق فنية متخصصة لمراجعة المحطات والشبكات والمرشحات والإطمئنان من جودة المياه المنتجة بها ، وهو ما أكدته نتائج التحاليل ، فضلاً عن التنسيق مع الشركة أيضاً للإنتهاء من أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 ، ودراسة تغيير مواسير مياه الشرب ببعض قرى مركز دراو.

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