الدورى الألمانى.. شتوتجارت يهزم بوروسيا دورتموند بخماسية

سحق فريق شتوتجارت نظيره بوروسيا دورتموند، بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى.

احرز سداسية اللقاء اللاعب دينيز أونداف فى الدقيقتى الرابعة و 90، وإرميدين ديميروفيتش فى الدقيقة الـ 21، وإنزو ميلوت فى الدقيقة الـ 62، والبلال توريه فى الدقيقة الـ 82، لصالح فريق شتوتجارت، وجاء هدف دورتموند عن طريق اللاعب سيرهو غيراسي فى الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق شتوتجارت رصيده إلى النقطة السابعة وضعتها فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند سبع نقاط، فى المركز التاسع.