الدوري الإيطالي.. روما تصعق أودينيزي بثلاثية نظيفة

صعق فريق روما، نظيرة أودينيزى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.

احرز ثلاثية روما اللاعب أرتيم دوفبيك فى الدقيقة الـ 19، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب باولو ديبالا فى الدقيقة الـ 49 من ضربة جزاء، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب توماسو بالدانزي فى الدقيقة الـ 70 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى النقطة السادسة فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أودينيزى عند 10 نقاط فى المركز الثالث من ترتيب الدورى الإيطالى.