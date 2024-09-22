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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تأثير الترند على الفرد والأسرة والمجتمع في مؤتمر لجنة الميديا بالمجمع المقدس

صورك أرشيفية
صورك أرشيفية
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نظمت لجنة الميديا المنبثقة من اللجنة المجمعية للإعلام والمعلومات، ثاني مؤتمراتها للعام الجاري، في بيت "سان مارك" للمؤتمرات بمدينة العبور، التابع لإيبارشية شبرا الخيمة في ضيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية.

حضر المؤتمر، الذي حمل اسم "ترند"، ١٥٠ من الكهنة والخدام والخادمات مسؤولي لجان الميديا بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر. وحاضر فيه الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ومقرر لجنة الميديا بالمجمع المقدس، وعدد من الآباء الكهنة والخدام.

تناول المؤتمر موضوعات تأثير الترند على الفرد والأسرة والمجتمع، وإيجابيات وسلبيات الترند، الترند هوس الشعوب، وكيف أن الإنسان أصبح سلعة في يد شركات السوشيال ميديا الكبري التي تتاجر باهتمامته وبياناته الشخصية.

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