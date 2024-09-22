الدورى الإسبانى.. برشلونة يسحق فياريال فى عقر داره

سحق فريق برشلونة، نظيره فياريال، بخمسة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

سجل خماسية برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي فى الدقيقتى الـ 20 و 35، وبابلو توري فى الدقيقة الـ 58، ورافينيا فى الدقيقتى الـ 74 و 83، بينما جاء هدف فياريال عن طريق الاعب أيوزي بيريز فى الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة، فى 6 جولات، لم يتعرض خلالها لأى هزيمة او تعادل، بينما تجمد رصيد فياريال عند 11 نقطة فى المركز الخامس من ترتيب الليجا.

