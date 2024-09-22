كهرباء الإسكندرية تشارك في فعاليات مبادرة بداية

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ندوة توعوية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية عن «آليات ترشيد استهلاك الكهرباء» تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء و الدكتورة نفرتيتي حسن ذكي - عميد كلية تمريض جامعة الإسكندرية و الدكتورة سحر منصور لماضه ـ وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



عقدت كلية التمريض جامعة الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 22/9/2024 ندوة توعوية عن «آليات ترشيد استهلاك الكهرباء» استضاف فيها من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندسة دينا الشحات – مهندس أول بترشيد الطاقة والمهندسة شهيرة أحمد عبدالموجد – مهندس أول بترشيد الطاقة.



واستهلت الحديث المهندسة دينا الشحات بأن الطاقة الكهربائية تعتبرمصدرًا أساسيًا يعتمد عليه الإنسان في كل نواحي الحياة إذ إنها تدخل في تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية اللازمة لحفظ الأطعمة كالثلاجات وللتعليم كأجهزة الكمبيوتر وأن من أهم طرق ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل توفير الإضاءة باستبدال اللمبات العادية باللمبات الليد للطاقة التي يكون استهلاكها أقلّ من اللمبات العادية واستخدام عاكسات الضوء للجدران أو الدهانات الزيتية لتوفير الإضاءة الجيدة للغرف وإطفاء الإضاءة في فترة النهار والاكتفاء بضوء الشمس وكذلك إطفاء الإنارة في غرف المعيشة غير الشاغرة وإطفاء الأجهزة الكهربائية في فترة الليل والحرص على استعمال شاشات LED الموفرة للطاقة إلى ما يقارب 90% عن الشاشات العادية وضرورة فصل الأجهزة الكهربائية كالراديو والكمبيوتر من الكهرباء بعد الانتهاء من استعمالها مع فصل شواحن الهواتف من الكهرباء بعد الانتهاء من الاستعمال وذلك لأنّه يستهلك إلى ما يقارب 10% من قدرة الشاحن.



وأشارت المهندسة شهيرة أحمد ايضا إلى أهمية ضبط درجة حرارة المكيف في الصيف على درجة 24 مئوية الأمر الذي يبقي درجة حرارة المنزل معتدلة ويقلل من استهلاك الكهرباء والاستغناء عن الأجهزة القديمة واستبدالها بالنوع الموفر للطاقة والتي تتميّز بخاصية ترشيد الطاقة وتشغيل أفران الكهرباء عند الضرورة واستعمال الميكرويف في التسخين لأن التسخين يكون أسرع مع أهمية التخفيف من فتح باب الثلاجة كثيرًا الأمر الذي يقلل ما يقارب من 15% من الطاقة وتجنب تشغيل سخان الماء في فصل الصيف وإطفائه حال عدئ بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد وتوفير النفقات.