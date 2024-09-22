رئيس صندوق الاسكان: طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل قريبا

أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان، أن موضوع الايجار التمليكي غير صحيح وتم نشر تكذيب لهذا الأمر طوال الشهرين الماضين، وهذا الموضوع غير وارد، قائلة: "تكلمنا قبل ذلك عن برنامج إيجار عادي لفئات الدخل الأدنى والناس المنتظمة في الدفع يختلف وضعهم حال الرغبة في شراء الوحدة والتملك سيكون بسعر الوحدة وقتها".

وأشارت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم، إلى أنهم بصدد إعلان وحدات اسكان من 60 ألف إلى 70 ألف شقة لمنخفضي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل والتقديم على موقع الوزارة، مفيدة بطرح حوالي 70 الف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل قريبا.

وتابع: "لا نية لطرح وحدات سكنية بنظام الايجار التمليكي في الفترة الحالية، وبالنسبة للوحدات المقرر طرحها هيكون في وحدات جاهزة للتسليم بعد سنتين وفي بعد 3 سنوات".