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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للمصابين وضحايا انقلاب سيارة بالمنيا

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمنيا ،بسرعة المتابعة،واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المصابين ضحايا إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحور بسمالوط شمال المنيا.

ونُقل 16 مصابًا حتى الآن من عمال الزراعية الذين يعملون باليومية، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الوزير جبران، في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه الوزير بخالص المواساة إلى أسر الضحايا،داعيا لهم بالشفاء العاجل ..

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