حبس سيدة تخصصت في سرقة كروت الفيزا من كبار السن بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة كروت الفيزا من كبار السن، بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من "كبار السن" المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال ومغافلتهم وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم وعثر بحوزتها على ( 8 كارت فيزا – هاتف محمول مجهولين المصدر"متحصلات نشاطها الإجرامى")، واعترفت بارتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.