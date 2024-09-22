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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الغرف التجارية: لا مساس بأسعار الخبز بعد ارتفاع أنبوبة البوتاجاز

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية
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أكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أهم شيء في موضوع زيادة سعر أنابيب البوتاجاز للمواطن هو سعر الخبز المدعم والسياحي، موضحا أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر العيش المدعم لم يتغير.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لمخابز العيش السياحي تستعمل غاز طبيعي أو سولار وفي الحالتين لم يتغير السعر لأن ما تغير هو سعر أنابيب الغاز المنزلية وليس الغاز المنزلي.

وتابع: "بالتالي ليس هناك زيادة في الخبز السياحي أيضا وممكن اللي تأثر محلات المطاعم زي الفول والطعمية والزيادة بنسبة لا تذكر كمدخل للسعر وليس هناك أي مبرر حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات مع ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز".

الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية زيادة سعر أنابيب البوتاجاز الخبز المدعم والسياحي