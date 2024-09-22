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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أوبريت "الليلة الكبيرة" يُبهر جمهور "ملتقى الراوي" بالشارقة

الليلة الكبيرة
الليلة الكبيرة
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شهدت الدورة الـ 24 من "ملتقى الراوي" بإمارة الشارقة، مشاركة مميزة لوزارة الثقافة المصرية، حيث قدم "مسرح العرائس" المصري، أوبريت العرائس "الليلة الكبيرة"، ولاقى العرض إقبالاً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، مما دفع إدارة الملتقى لتخصيص المسرح لعرضه طوال فترة الملتقى.

واستعرض الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية في ندوة ضمن فعاليات ملتقى "الراوي"، مسيرة هذا العمل الفني الفريد الذي يُعد إيقونة من إيقونات الفن المصري الشعبي، وقدم عرضاً مبسطاً لتاريخه وصُناعه منذ إنتاجه عام 1961 وحتى اليوم، مؤكداً على استمرار جاذبيته وخلوده في وجدان الجمهور العربي.

وجاءت مشاركة مصر في الملتقى، بدعوة من رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبد العزيز المسلم، الذي أشاد بجودة العرض، وأهميته في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. وقد عبر المسلم، عن شكره، لوزير الثقافة، الدكتور أحمد  فؤاد  هنو، على هذه المشاركة المميزة، وللفريق المصري على تفانيهم ومهنيتهم العالية.

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