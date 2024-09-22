تقارير باستبعاد الفراعنة من كأس العالم.. تعرف على التفاصيل كاملة

ذكرت تقارير صحفية سويسرية، أن منتخب مصر يمكن أن يستبعد من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وذلك ما ذكر من صحفية بليك السويسرية، وأوضحت أن السبب إحدى الشركات السويسرية التي تنظم المباريات، ومنهم عدد من مباريات الفراعنة لديها مستحقات متأخرة، لدى الاتحاد المصري لكرة القدم .

لكن الاتحاد المصري لم يسدد هذا المبلغ بعد.

ولجأت الشركة الي الفيفا في 5 ديسمبر 2023، أدانت المحكمة الرياضية الدولية، الاتحاد المصري بتهمة خرق العقد، وبالفعل تلقى الاتحاد غرامة من لجنة الانضباط بالفيفا في 22 فبراير 2024 - مع مهلة سداد مدتها 30 يومًا.

وبعد صدور قرار من قبل فيفا وإخطار الاتحاد المصري به، لم يُسدد الاتحاد المستحقات للشركة السويسرية.

وفرضت اللجنة التأديبية يوم 19 أغسطس غرامة أخرى وحددت أيضًا موعدًا نهائيًا مدته 30 يومًا لدفع المبلغ كاملا، وانتهت هذه المهلة يوم 19 سبتمبر الماضي ولم يسدد الاتحاد المصري ايضا.

واختتم بليك ان عقوبات هذه الازمة تصل الي حرمان الفراعنة من المشاركة في تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.