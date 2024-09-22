حزب الله يعلن بدء مرحلة جديدة من "الحساب المفتوح" مع إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني عن بدء مرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، ووصفها بـ "معركة الحساب المفتوح". جاء هذا التصريح على لسان نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، خلال تشييع قائد وحدة قوة الرضوان، إبراهيم عقيل، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد قاسم أن الحزب دخل هذه المرحلة الجديدة ردًا على اغتيال إسرائيل لقادة قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة في حزب الله، وقال: "دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح... لن توقفنا التهديدات... ومستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية". وأشار إلى أن اللجوء للحل العسكري سيؤدي إلى مزيد من المأزق لإسرائيل وسكان شمالها.

من جهته، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن سلسلة العمليات الهجومية الإسرائيلية في لبنان أدت لأصعب أسبوع في تاريخ حزب الله. وأضاف أن "تلاحق العمليات يخدم هدفنا وسنستمر في استخدام كل الوسائل المتاحة لنا".

يُذكر أن التوتر بين إسرائيل وحزب الله قد تصاعد في الآونة الأخيرة، بعد اغتيال قادة قوة الرضوان، مما أدى إلى تبادل الاتهامات والتهديدات بين الطرفين.