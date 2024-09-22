موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتننتال

يلتقي الأهلي مع العين الإمارتي في الديربي العربي بكأس القارات للأندية “الإنتركونتننتال” بعد تأهل العين للدور الثاني عقب الفوز على أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب هزاع بن زايد في الدوري التمهيدي من البطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع العين الإمارتي يوم 29 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي في الدور الثاني من كأس القارات للأندية بالنظام الجديد.

أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة أوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" بالمباراة التي تقام على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في دولة الإمارات بالدوري التمهيدي الأول من البطولة.

وجاء تشكيل العين الإماراتي كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، فابيو كاردوسو، ميشيل، تراوري

خط الوسط: بارك يونج، بلاسيوس، خالد البلوشي

خط الهجوم: سيجوفيا، سلابريا، سيكوبابا

ويجلس على دكة بدلاء العين الإماراتي كلا من: بوسلدة، خالد بطئ، إسماعيل أوكوبوتي، فيليبي، بندر الأحبابي، أحمد برمان، حميد محمد، محمد عباس، محمد عوض الله، كاكو، جوسلا، سفيان رحيمي