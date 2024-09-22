اقرأ غدًا في «البوابة».. دائرة الحرب تتسع فى الشرق الأوسط

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 09:09 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 23 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء

السيسي يناقش مع مدبولى تطور الأعمال بمشروع الضبعة ومجريات التنفيذ والجدول الزمني

دائرة الحرب تتسع فى الشرق الأوسط

حزب الله يستهدف مجمعات صناعية عسكرية إسرائيلية ردا على انفجارات لبنان

إسرائيل تغلق المدارس والمؤسسات التعليمية وتحظر التجمعات القريبة من الحدود

الجماعات العراقية تتبنى هجمات بطائرات بدون طيار على تل أبيب

الأمم المتحدة: المنطقة تقترب من كارثة وشيكة.. والحل ليس عسكريًا

اجتماع رباعى بقيادة أمريكا لمواجهة الصين

ترامب يرفض مناظرة جديدة مع هاريس: لقد فات الأوان

اليمين المتطرف يخطط لغزو المستشار الألمانى فى معقله